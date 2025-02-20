Apple, iPhone 16E'nin pil ömrü konusunda oldukça iddialı

Haber Merkezi

Apple, yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 16E'nin pil ömrü konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

Şirket, iPhone 16E'nin 6.1 inç boyutunda bir iPhone'da şimdiye kadar görülen en iyi pil performansını sunduğunu ve önceki modelleri geride bıraktığını belirtiyor.

APPLE'IN İDDİASI

Apple'a göre iPhone 16E, iPhone 11'den 6 saate kadar ve iPhone SE modellerinden 12 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor. Bu iddia, pil ömrüne önem veren kullanıcılar için dikkat çekici.

Apple'ın bu iddiası, kontrollü test koşulları altında elde edilmiş olabilir. Gerçek dünya kullanımında pil ömrü, kullanım alışkanlıkları, uygulama etkinliği ve ağ bağlantısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

ANDROİD RAKİPLERİYLE KIYASLAMA

Android cephesinde, 6.1 inç veya benzer ekran boyutlarına sahip ve etkileyici pil ömrü sunan birçok telefon bulunuyor. Bu telefonlar, genellikle daha büyük pil kapasiteleri ve gelişmiş güç yönetimi teknikleri kullanıyor.

iPhone 16E'nin gerçek dünyadaki pil performansı, bağımsız testler ve kullanıcı yorumları ile daha net bir şekilde ortaya çıkacak.