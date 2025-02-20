Apple, iPhone 17 modellerinde şarj hızını artırmayı düşünmüyor

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iPhone 17 serisinin şarj hızı, beklentilerin altında kalabilir. Yeni bir rapora göre, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max gibi tüm modeller, 35W kablolu şarj ile sınırlı olacak.

Bu, iPhone 16 Pro modellerinde sunulan şarj hızına benzer bir seviyede.

ŞARJ HIZINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ YOK

35W şarj hızı, iPhone 16 serisine göre küçük bir artış anlamına geliyor. Bu nedenle, kullanıcıların şarj sürelerinde önemli bir fark hissetmeleri beklenmiyor.

Rapor, MagSafe kablosuz şarj ile ilgili herhangi bir bilgi içermiyor. iPhone 16 modelleri, MagSafe ile 25W'a kadar şarj hızını destekliyor.

Apple'ın iPhone 17 serisinde MagSafe şarj hızını artırıp artırmayacağı henüz bilinmiyor.

Apple'ın, iPhone 17 serisinin şarj özellikleriyle ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak, daha hızlı şarj bekleyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir.