Apple, iPhone 17 öncesinde bazı modellere olan desteğini sonlandırdı

Apple, 9 Eylül'deki iPhone 17 lansmanı öncesinde, artık beş yıldan uzun bir süredir satılmayan iPhone 8 Plus'ın iki versiyonunu ve üç eski Mac modelini resmi olarak "vintage" ürünler listesine ekledi.

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 13:24
Apple, 9 Eylül'de gerçekleştireceği merakla beklenen iPhone 17 lansmanı öncesinde, bazı eski ürünlerini "vintage" kategorisine taşıdığını duyurdu.

Bu listeye eklenen en dikkat çekici model ise bir dönemin popüler telefonu olan iPhone 8 Plus oldu.

"VİNTAGE" NE ANLAMA GELİYOR

Apple, bir ürünü beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süredir satmamışsa "vintage" olarak tanımlıyor.

Bu sınıflandırma, müşterilerin hangi cihazların artık şirket tarafından tam olarak desteklenmediğini anlamalarına yardımcı oluyor.

LİSTEYE EKLENEN DİĞER MODELLER

iPhone 8 Plus'ın yanı sıra, 2015 model 11 inç MacBook Air ile 2017 model 13 inç ve 15 inç MacBook Pro da vintage ürünler listesine dahil edildi.

Bu hamle, iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından iPhone 16 Pro ve Pro Max gibi modellerin de yakında üretimden kaldırılabileceğine işaret ediyor.

