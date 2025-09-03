Apple, iPhone 17 serisinde SIM kart yuvasını kaldıracak

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni iPhone 17 serisiyle ilgili, fiziksel SIM kart yuvasının geleceğine dair önemli bir ipucu daha ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Apple, ABD'de başlattığı yalnızca eSIM'li iPhone stratejisini bu yıl Avrupa başta olmak üzere daha fazla ülkede uygulamaya hazırlanıyor.

AVRUPA'DAKİ ÇALIŞANLARA ZORUNLU eSİM EĞİTİMİ

Konuya yakın bir kaynak, Avrupa Birliği'ndeki Apple Yetkili Satıcılarındaki çalışanların, 5 Eylül'e kadar eSIM destekli iPhone'larla ilgili bir eğitim kursunu tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

Bu zorunlu eğitimin, lansmandan sadece dört gün önceye tarihlenmesi, Avrupa'da satılacak iPhone 17 modellerinin SIM kart tepsisinden yoksun olacağına dair beklentileri güçlendirdi.

APPLE'IN eSİM STRATEJİSİ

Apple, 2022'de iPhone 14 serisiyle birlikte ABD'de fiziksel SIM kart yuvasını kaldırmıştı.

Şirket, eSIM'lerin fiziksel SIM kartlardan daha güvenli olduğunu ve seyahat ederken büyük kolaylık sağladığını savunuyor.