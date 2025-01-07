Apple, iPhone 17 tasarımı nedeniyle üretim tekniğini değiştirecek

Haber Merkezi

iPhone 17 serisi, tasarımında köklü değişikliklere uğrayacak. Sızdırılan bilgilere göre, Apple yeni bir birleştirme tekniği kullanarak iPhone 17'nin arka panelini ve çerçevesini daha pürüzsüz bir şekilde birleştirecek.

YENİ BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ

Apple, iPhone 17'nin arka panelini ve çerçevesini birleştirmek için yeni bir yöntem kullanacak. Bu yöntem, daha yumuşak ve yuvarlak bir geçiş sağlayacak.

iPhone 17'nin tasarımında beklenen diğer değişiklikler şunlar:

iPhone 17 Pro'da titanyum yerine alüminyum çerçeve.

Yatay kamera çıkıntısı.

Yarı alüminyum, yarı cam arka tasarım.

Daha küçük Dinamik Ada.

İPHONE 17 AİR

Apple, iPhone 17 serisinde Plus modellerinin yerine Air adlı yeni bir model sunacak. iPhone 17 Air, ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek.

Tüm iPhone 17 modellerinde 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılacak.