Apple, iPhone abonelik planını daha yayınlamadan iptal etti

Haber Merkezi

Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı iPhone abonelik planını iptal etti. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın abonelik hizmeti geliştirme çalışmalarını durdurduğunu ve proje ekibini dağıttığını açıkladı.

Apple'ın planladığı iPhone abonelik hizmeti, kullanıcıların aylık bir ücret karşılığında her yıl yeni bir iPhone modeline sahip olmasını sağlayacaktı. Hizmet kapsamında, uygulamalar ve abonelik hizmetleri için de ödeme yapılabilecekti.

PROJE NEDEN İPTAL EDİLDİ

Apple, iPhone abonelik hizmetini geliştirme çalışmalarını neden durdurduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, Gurman'ın kaynaklarına göre, projede yaşanan yazılım hataları ve diğer sorunlar nedeniyle Apple yöneticileri planı iptal etme kararı aldı.

APPLE PAY EKİBİ ÇALIŞIYORDU

iPhone abonelik planı, Apple Pay grubu tarafından geliştiriliyordu. Apple Pay ekibi, bu yılın başlarında "şimdi satın al, sonra öde" hizmetini de kapatmıştı.

İPHONE YÜKSELTME PROGRAMI

Apple, halihazırda iPhone Yükseltme Programı adlı bir hizmet sunuyor. Bu program, kullanıcıların 12 aylık taksitler halinde iPhone satın almalarına ve 12 ay sonra yeni bir modele geçmelerine olanak tanıyor.

Apple, iPhone abonelik planıyla iPhone satışlarını ve Apple Hizmetleri gelirlerini artırmayı hedefliyordu.

Ancak, planın iptal edilmesiyle birlikte Apple, iPhone Yükseltme Programı'nı daha fazla öne çıkarmaya başlayabilir.