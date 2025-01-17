Apple, iPhone'larda kullanacağı yeni ekranların patentini aldı

Haber Merkezi

Apple, iPhone'larda Face ID ve diğer sensörleri ekranın altına yerleştirerek tamamen çerçevesiz bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Şirketin aldığı yeni bir patent, bu hedefe ulaşmak için kullanılan teknoloji hakkında ipuçları veriyor.

EKRAN ALTI FACE ID

Apple, iPhone'larda Face ID ve ön kamerayı ekranın altına yerleştirmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Bu sayede, iPhone'larda çentiksiz ve deliksiz bir ekran tasarımı mümkün olacak.

Apple'ın aldığı yeni patent, ekranın altına yerleştirilen sensörlerin performansını artırmak için yeni bir yöntem ortaya koyuyor.

Bu yöntem, kızılötesi ışığın ekranın altındaki piksellerden geçmesini sağlayarak Face ID'nin sorunsuz çalışmasını mümkün kılıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Apple, her pikselin bir bölümünü (alt piksel) kaldırarak kızılötesi ışığın ekranın altındaki sensörlere ulaşmasını sağlıyor.

Kaldırılan alt pikseller, aynı renkteki diğer alt piksellerle hizalandığı için görüntü kalitesinde bir düşüş yaşanmıyor.

Patent ayrıca, dokunmatik ekranın hassasiyetini etkilemeden dokunmatik ağın bazı kısımlarının çıkarılabileceğini de belirtiyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Ekran altı Face ID teknolojisinin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanılması bekleniyor.