Apple, iPhone'larda Starlink için SpaceX ile iş birliği yaptı

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Apple, mobil bağlantı alanında büyük bir adım atarak iPhone'lara uydu kapsama alanı getirmek için SpaceX ve T-Mobile ile ortaklık kurdu.

Bu iş birliği, özellikle şebeke olmayan bölgelerde yaşayan veya seyahat eden kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Apple, 2022 yılında Uydu Acil Durum SOS özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde, iPhone kullanıcıları acil durumlarda şebeke sinyali olmasa bile uydu üzerinden mesaj gönderebiliyordu.

Ancak bu hizmet, sadece kullanıcılar telefonlarını gökyüzüne doğru tuttuğunda çalışıyordu ve sadece acil durumlar için kullanılabiliyordu.

STARLINK İLE DAHA GENİŞ KAPSAMA ALANI

Yeni iş birliği ile birlikte Apple, SpaceX'in Starlink uydularını kullanarak daha geniş bir kapsama alanı sunacak. Bu özellik, iOS 18.3 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunuldu ve şu anda beta aşamasında.

STARLINK'İN AVANTAJLARI

Starlink'in en büyük avantajı, otomatik olarak çalışması ve telefon cebinizdeyken bile bağlantı kurabilmesi. Yani, acil durum mesajı göndermek için telefonunuzu gökyüzüne doğru tutmanıza gerek kalmayacak.

İLK ETAPTA SADECE T-MOBILE KULLANICILARINA ÖZEL OLACAK

Şu anda beta testi devam eden özellik, sadece T-Mobile kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

T-Mobile, beta testine katılan kullanıcılara “T-Mobile Starlink beta programındasınız. Artık neredeyse her yerden uydu üzerinden mesajlaşabilirsiniz.” 1 şeklinde bir mesaj gönderdi.