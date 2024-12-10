Apple, istismar görüntülerine karşı yetersiz kalması nedeniyle 1,2 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya

Haber Merkezi

Apple, çocukken istismara uğramış bir kadın tarafından açılan davada, çocuk istismarı materyallerinin (CSAM) yayılmasını engellemede yetersiz kaldığı iddiasıyla suçlanıyor.

Dava, Apple'ın NeuralHash adlı bir tarama sistemi geliştirmesine rağmen, gizlilik endişeleri nedeniyle bu sistemi tam olarak uygulamadığını öne sürüyor.

1,2 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, potansiyel olarak 2 bin 680 mağduru temsil ediyor ve 1,2 milyar doları aşan tazminat talep ediyor.

Davacı, Apple'ın CSAM ile mücadelede Google ve Facebook gibi diğer teknoloji şirketlerine kıyasla daha az etkili olduğunu savunuyor.

Apple, kullanıcı gizliliğini korurken CSAM ile mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Şirket, Mesajlar uygulamasında içerik uyarıları ve zararlı materyalleri bildirme yöntemleri gibi güvenlik araçları geliştirdiğini ifade ediyor.

Hukuk uzmanları, davanın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Stanford Üniversitesi'nden Riana Pfefferkorn, davanın içerik taramasıyla ilgili karmaşık anayasal sorunları gündeme getirebileceğini belirtiyor.

Dava, teknoloji şirketlerinin kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten sorumlu olup olmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Son mahkeme kararları, İletişim Terbiyesi Yasası'nın 230. Bölümü kapsamındaki korumaların mutlak olmadığını gösteriyor.

GİZLİLİK VE ÇOCUK KORUMA DENGESİ

Teknoloji şirketleri, CSAM ile mücadele ederken kullanıcı gizliliğini korumakla çocukları koruma arasında bir denge kurmak zorunda. Apple'ın NeuralHash sistemini terk etmesi, bu dengenin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor.