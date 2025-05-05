Apple, katlanabilir iPhone için başka bir modeli erteleyebilir

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Güvenilir kaynaklardan The Information'ın haberine göre, Apple'ın iPhone lansman stratejisinde radikal bir değişiklik planladığı iddia ediliyor.

Bu değişikliğin merkezinde, 2026'da tanıtılması beklenen iPhone 18 serisi ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone bulunuyor.

İddiaya göre bu strateji değişikliğinin ana nedeni, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelini 2026 sonbaharında piyasaya sürme hedefi.

YENİ LANSMAN TAKVİMİ İDDİASI

Habere göre Apple, Ağustos-Eylül 2026 döneminde üst seviye iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri ile birlikte yeni bir "iPhone 18 Air" modeli ve ilk katlanabilir ‌iPhone‌'u tanıtacak. Bu durumda standart iPhone 18 modelinin lansmanı ise Mart-Nisan 2027'ye ertelenmiş olacak.

2027 baharında standart iPhone 18 ile birlikte, iPhone 16e'nin halefi olacak (muhtemelen iPhone 18e olarak adlandırılacak) daha uygun fiyatlı bir modelin de tanıtılması planlanıyor.

Bu takvim, aynı zamanda önümüzdeki yıl bir iPhone 17e modeli görmeyeceğimiz anlamına da gelebilir.