Apple, kritik güvenlik açıklarını iOS 18.2.1 ile kapatacak

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Apple, iOS 18.2'nin ardından iOS 18.3 beta sürümünü yayınlamıştı. Ancak, iOS 18.2'de bazı güvenlik açıkları tespit edildi ve Apple, bu açıkları kapatmak için iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

iOS 18.2.1 GÜNCELLEMESİ

iOS 18.2.1, iOS 18.2'deki hataları gideren ve güvenlik açıklarını kapatan küçük bir güncelleme olacak. Apple, bu güncellemeyi tüm kullanıcılara önerdiğini belirtiyor.

iOS 18.2.1, kasım ayında yayınlanan iOS 18.1.1 güncellemesine benzer bir kapsama sahip olacak. iOS 18.1.1, ciddi güvenlik açıklarını kapatmış ve tüm kullanıcılara önerilmişti.

iOS 18.3 VE iOS 18.4 YOLDA

iOS 18.3 güncellemesinin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor. Bu güncelleme, küçük değişiklikler ve hata düzeltmeleri içerecek.

iOS 18.4 ise Siri'nin Takvim, Mesajlar, Fotoğraflar ve Mail gibi uygulamalardan kişisel bilgilere erişmesini sağlayacak yeni bir özellik getirecek.

Apple, iOS 19'u ise Eylül 2025'te yayınlamayı planlıyor. iOS 19, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max gibi 2018 yılında piyasaya sürülen modelleri de destekleyecek.