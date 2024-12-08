Apple Mac modellerine hücresel veri özelliği getirmeyi düşünüyor

Haber Merkezi

Apple, Mac bilgisayarlarına hücresel bağlantı özelliği getirme fikrini değerlendiriyor. Bu özellik sayesinde Mac kullanıcıları, Wi-Fi olmadan da internete bağlanabilecekler.

Apple, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Qualcomm modemlerinden vazgeçerek kendi modem teknolojisini geliştirmek için uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıyor. Bu planın bir parçası olarak, Mac'lere de hücresel bağlantı özelliği eklenmesi gündemde.

İLK VERSİYON 2025'TE

Apple'ın kendi modeminin ilk versiyonunun 2025 yılında iPhone SE 4, iPhone 17 Air ve temel iPad modelinde kullanılması bekleniyor.

2026 yılında ise iPhone 18 Pro için daha hızlı 5G bağlantısına sahip bir çipin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

MAC'LERDE HÜCRESEL BAĞLANTI 2026'DA

Apple, Mac'lere hücresel bağlantı özelliğini 2026 gibi erken bir tarihte getirmeyi hedefliyor.

Bu özellik, kullanıcıların Wi-Fi ağına ihtiyaç duymadan internete bağlanmalarını sağlayacak.

Apple, ayrıca Vision Pro karma gerçeklik başlığının gelecekteki modellerine de hücresel bağlantı özelliği eklemeyi düşünüyor.