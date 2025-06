Apple merakla beklenen iOS 26'yı açıkladı

Apple ve iOS ekosisteminin meraklıları için beklenen gün geldi. Apple’ın yıllık geliştirici konferansı WWDC 2025, 9 Haziran'da Türkiye saatiyle 20:00’de başladı.

Şirket, 2023'teki etkinlikte sanal gerçeklik gözlükleri VisionPro'yu ve 2022'de M2 serisi MacBook'ları duyurduğu için bu yılki etkinliğe yönelik beklentiler de büyüktü.

Ancak Apple 13 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte bu yıl iddialı cihaz ve donanımlardan ziyade yazılım alanına odaklanıyor.

Apple söz konusu konferansta yapay zeka alanındaki yeni gelişmelere de yer veriliyor, ancak Siri de dahil olmak üzere büyük yapay zeka adımlarının erteleneceği belirtildi. Bu da şirketin daha temkinli bir WWDC süreci geçireceğini düşündürdü.

Öte yandan merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 26'nın aramalardan mesajlaşmalara ve emojilere kadar bir dizi dikkat çekici yenilik getirdiği görülüyor.

İşte Apple'ın yeni duyuruları:

iOS YAZILIMLARININ ADI DEĞİŞİYOR

Apple'ın tüm yazılımlarının adını değiştireceği ve sürüm numaralarını kaldıracağı söyleniyordu. Beklenen resmen gerçekleşti.

CNBC'ye göre Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, WWDC’de yaptığı açıklamada, bu yazılım güncellemelerinin müşterilere sunulacağı yılı temsil etmesi için "iOS 26" ismini duyurdu.

Şirketin en son halka açık olarak yayınlanan iOS sürümü iOS 18.5’tu ve iOS 19 bekleniyordu. Son açıklamayla birlikte şirket iOS 18’den sonra iOS 19’u atlayıp doğrudan “iOS 26” adını kullanmaya başlıyor.

Benzer şekilde şirketin diğer donanımlarının işletim sistemlerinin adı da şu şekilde güncelleniyor: EatchOS 26, tvOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve iPadOS 26.

SPAM ARAMALARDA YENİ DÖNEM

Etkinlikte öncelikle, son dönemde giderek yaygınlaşan spam aramalara ve mesajlara yönelik dikkat çekici yeni özellikler duyuruldu.

Buna göre Apple, sesli mesaj tabanlı sistemini geliştirerek Çağrı Tarama özelliğini getiriyor. LifeHacker'ın aktarımına göre bu yapay zekalı özellik şu şekilde işleyecek: Bilinmeyen bir numaradan arama aldığınızda, iPhone'unuz arka planda aramayı yanıtlayacak ve arayanın ne söylediğini duyacak.

Eğer gerçekten yararlı bir şeyse ve spam değilse, iPhone'unuz çalacak ve arayanın ne söylediğinin bir dökümünü göreceksiniz. Ardından, dilerseniz aramayı yanıtlamayı seçebilirsiniz.

iMessage da ayrıca daha güçlü bir spam algılama özelliğine kavuşuyor. Bu yeni özellik sayesinde bilinmeyen göndericilerden gelen mesajlar özel yeni bir klasöre gönderilecek ve siz kabul edene kadar ana mesajlar listenize eklenmeyecek.

"SIVI CAM" SİSTEMİ

WWDC 25'in ilk gününde şirket, 2013′ten bu yana ilk yeni iPhone işletim sistemi tasarımını duyurdu.

Apple’ın arayüzlerden sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye, yeni işletim sisteminin Vision Pro’dan esinlendiğini söyledi. Şirket bu yeni görünüme “Sıvı Cam” (Liquid Glass) adını veriyor. “Solarium” diye de anılan bu arayüz kullanıcıya şeffaf bir cam hissi veriyor.

APPLE MUSIC ŞARKI SÖZLERİNİ ÇEVİRECEK

Şirket ayrıca dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için Apple Music servisine şarkı sözü çevirisi özelliğini getirdiğini duyurdu.

Bunun yanı sıra uygulamaya kullanıcıların müzik zevklerini karşılamak için yapay zeka kullanan Automix adlı yeni bir DJ benzeri özellik geliyor.

Kullanıcılar artık favori albümlerini, çalma listelerini ve sanatçıları kitaplıklarına sabitleyebilecek.

ARAMALARA CANLI ÇEVİRİ

Bunların yanı sıra Apple, Mesajlar ve FaceTime özelliklerine canlı çeviriyi entegre ediyor. Böylece şarkı sözlerinin yanı sıra kullanıcılar; mesajları, video altyazılarını, telefon görüşmelerini otomatik olarak çevirmek için bu özelliği kullanabilecek.

"OYUNLAR" HİZMETİ GELİYOR

Apple, Oyunlar adlı yeni bir uygulama da duyurdu. Yeni oyun uygulaması, bir kullanıcının indirdiği tüm oyunları tek bir listeye çekiyor.

Yeni uygulamada ayrıca arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını listeleme, bir arkadaşınıza mesaj göndererek ona meydan okuma ve yüksek puanlı lider tabloları gibi bazı sosyal özellikler de yer alıyor.

Apple, 2010 yılından bu yana Game Center adı verilen oyun odaklı bir sosyal özelliği sürdürüyor. Oyunlar App Store’un en karlı kısımlarından biri, ancak Apple hiçbir zaman oyunları işinin önemli bir parçası olarak benimsememişti. Şirketin Epic Games gibi oyun firmalarıyla App Store komisyonları nedeniyle çatıştığı da biliniyor.

Oyunlar uygulamasının Macbook'lara da geleceği belirtiliyor.

METİNDEN GÖRSEL OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ

Bir diğer önemli duyuru olan Image Playground özelliği, WWDC 2025’te tanıtılan yeni yapay zeka altyapısının bir parçası. Cihaz üzerinde çalışan bu özellik, metinden görsel oluşturmaya yarıyor.

OpenAI ortaklığıyla sunulacak özellikle kullanıcılar kısa metin açıklamaları yazarak, birkaç saniye içinde emojiler, çizgi film tarzı görseller ya da illüstratif görseller oluşturabilecek.

Üç ana stil seçeneği sunulacak: Animation (çizgi film tarzı), sketch (taslak/illüstrasyon), painting (dijital sanat tarzı).

"Apple Intelligence" mimarisi sayesinde görsel oluşturma doğrudan iPhone, iPad veya Mac’te çalışacak. Yani işlemler bulut yerine cihazda yapılacak. Bu da OpenAI'ın kullanıcıların verilerine izinsiz erişemeyeceği anlamına geliyor.

Apple, Image Playground’un iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia sürümlerinde beta test aşaması olarak sunulacağını ve sadece A17 Pro çipli veya M serisi çipli cihazlarda çalışacağını açıkladı. Özellik ChatGPT'den güç alacak.

"GÖRSEL ZEKA" ÖZELLİĞİ

CNBC'ye göre, Apple’ın şimdiye kadar yaptığı duyurularda yapay zeka özellikleri konusunda pek fazla ayrıntıya girilmedi ancak şirket, iPhone kamerasını kullanarak nesneleri ve olayları tanımlayan Visual Intelligence (Görsel Zeka) özelliğini güncelliyor.

Şirket, Visual Intelligence’ın kullanıcıların ekranlarında ne olduğunu ChatGPT’ye sorabilmelerini sağlayacak bir “sor” butonu getireceğini duyurdu. Apple’ın etkinlikte sunduğu örnekte kullanıcılar, evlerindeki lambanın benzerini internetten arayabiliyordu.

Apple ayrıca bir uygulama içindeki metindeki tarih ve saatleri alıp otomatik olarak kullanıcının takvimine ekleyebileceğini bildirdi.

iOS 26 HANGİ MODELLERE GELECEK?

iOS 26 güncellemesinin iPhone 11 ve daha yeni modellere geleceği açıklandı. iOS 26'ya yükseltilecek telefonların listesi şu şekilde:

- iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max



- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max



- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max



- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max



- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max



- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max



- iPhone SE 2. nesil



- iPhone SE 3. nesil