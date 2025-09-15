Apple mı, Samsung mu? Eylül 2025 en çok satılan telefonlar açıklandı

2025’in ikinci çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış raporu teknoloji gündemine damga vurdu.

Listenin zirvesinde iPhone 16 yer alırken, bazı modellerin gerilediği, uygun fiyatlı Galaxy cihazlarının ise yükselişe geçtiği görüldü.

Samsung, bu dönemde tam dört farklı modeliyle en çok satan telefonlar listesine girmeyi başardı.

Özellikle Galaxy A16 5G ve Galaxy A06 4G, orta segmentteki güçlü satış performansıyla dikkat çekti. iPhone 15’in sıralamadaki yerini kaybetmesi ise raporun en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

IPHONE 16 SERİSİ ZİRVEDE!

Apple cephesinde iPhone 16 serisi dikkat çekici bir başarıya imza attı. iPhone 16 Pro modelleri listenin ilk üç sırasına yerleşirken, iPhone 16e özellikle ABD ve Japonya’daki güçlü satışlarıyla 6. sıradan listeye girdi. Buna karşın iPhone 16 Plus, ilk 10’da kendine yer bulamadı. Geçtiğimiz çeyrekte 4. sırada olan iPhone 15 ise büyük bir düşüş yaşayarak 10. sıraya geriledi.

Samsung tarafında ise tablo biraz farklı. Markanın orta segment modelleri, satış rakamlarıyla öne çıktı. Galaxy A16 5Gve Galaxy A06 4G, ilk sıralarda Apple’a rakip olurken, üst segmentteki Galaxy S25 Ultra 7. sıradan 8. sıraya düşmesine rağmen listede kalmayı başardı.

Xiaomi’den listeye giren tek model Redmi 14C 4G oldu; cihaz özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu-Afrika pazarındaki satışlarıyla varlık gösterdi.

Genel tabloya bakıldığında Apple, yeni nesil iPhone 16 serisiyle liderliğini pekiştirdi. Samsung, orta segmentteki çeşitliliğiyle güçlü bir yükseliş sergiledi.