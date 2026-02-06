Apple mı Samsung mu: İşte 2025'te en çok satan akıllı telefon markaları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Omdia tarafından yayınlanan en son pazar raporu, 2025 yılında akıllı telefon sektöründeki liderlik yarışının sonuçlarını ortaya koydu.

Apple, ulaştığı yüksek sevkiyat rakamlarıyla ezeli rakibi Samsung'u geride bırakarak pazarın zirvesine yerleşti.

Apple, 240,6 milyon adet sevkiyat ve yüzde 19 pazar payı ile yılı lider tamamlarken Samsung, 239,1 milyon adetle ikinci sırada yer aldı.

Her iki teknoloji devi de 2024 yılına kıyasla sevkiyatlarını tam olarak yüzde 7 oranında artırmayı başardı.

HONOR EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA OLDU

Büyük üreticiler listesinde en dikkat çekici performansı sergileyen Honor, yüzde 11'lik artışla yılın en hızlı büyüyen markası unvanını kazandı.

Xiaomi ise satışlarında yüzde 2'lik bir düşüş yaşamasına rağmen 165,4 milyon adetlik sevkiyatla listenin üçüncü sırasındaki yerini korudu.

KÜRESEL PAZAR VE ÇİN ETKİSİ

Küresel akıllı telefon pazarı genel olarak yüzde 2 büyüyerek toplamda 1,25 milyar adet sevkiyata ulaştı.

Bölgesel bazda Çin'de genel bir düşüş görülmesine rağmen Apple, iPhone 17 serisine olan talep sayesinde bu pazarda yüzde 26'lık şaşırtıcı bir büyüme kaydetti

.