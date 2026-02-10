Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F70e tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, giriş ve orta segmentteki ürün yelpazesini genişleterek fiyat performans odaklı yeni telefonu Galaxy F70e 5G'yi tanıttı.

Şık tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken model, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor.

DERİ GÖRÜNÜMLÜ TASARIM VE 120HZ EKRAN

Cihazın ön kısmında 800 nit parlaklığa ulaşabilen, 6,7 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızı sunan HD+ çözünürlüklü bir LCD panel yer alıyor.

Telefonun arka yüzeyinde ise cihaza premium bir hava katan vegan deri kaplama malzemesi kullanılıyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alan Galaxy F70e, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor.

Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çıkan cihaz için Samsung, tam altı büyük işletim sistemi güncellemesi garantisi veriyor.

DEV BATARYA VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri olan 6000 mAh kapasiteli batarya, 25W kablolu hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Kamera kurulumunda ise arkada 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunurken, ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası görev yapıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Suya ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip olan model, parmak izi okuyucu ve Knox Vault güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Şimdilik Hindistan pazarında 12.499 rupi (137 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan cihaz, 17 Şubat 2026 tarihinden itibaren mavi ve yeşil renk seçenekleriyle satın alınabilecek.