WhatsApp'ta yapay zeka krizi: Avrupa Birliği'nden uyarı geldi

Avrupa Birliği'nin düzenleyici kurumu, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın üçüncü taraf yapay zeka asistanlarını engelleyerek antitröst yasalarını ihlal ettiği yönünde ön görüş bildirdi.

Komisyon, Meta'nın bu hamlesinin rakiplerin yapay zeka pazarına girişini sınırlamasından endişe duyuyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, baskın teknoloji şirketlerinin güçlerini haksız avantaj sağlamak için kullanmalarına izin verilemeyeceğini vurguladı.

Ribera, soruşturma devam ederken rakiplerin WhatsApp'a erişimini korumak amacıyla Meta'ya karşı hızlı bir şekilde geçici tedbirler uygulanabileceğini açıkladı.

TARTIŞMALI GÜNCELLEME

Kriz, Meta'nın ekim ayında duyurduğu ve Meta AI'yi platformdaki tek seçenek haline getiren WhatsApp Business güncellemesiyle patlak verdi.

Aralık ayında başlatılan soruşturma, şirketin yeni politikasının Avrupa'daki rekabete onarılamaz zararlar verebileceği şüphesiyle derinleştiriliyor.

Meta sözcüsü ise Reuters'a verdiği demeçte, AB'nin müdahalesi için bir gerekçe bulunmadığını savundu.

Şirket, kullanıcıların uygulama mağazaları ve diğer platformlar aracılığıyla birçok farklı yapay zeka seçeneğine zaten erişebildiğini öne sürdü.