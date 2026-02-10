Venüs’ün derinliklerinde gizemli tüneller bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya’daki Trento Üniversitesi’nden araştırmacılar, NASA’nın 1990’lı yıllarda yürüttüğü Magellan görevi kapsamında elde edilen radar verilerini, güncel analiz teknikleriyle yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemelerde, Venüs’ün en büyük volkanik yapılarından biri olan Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına doğru uzanan boşluklar belirlendi.

JEOLOJİK "ÖLÜ GEZEGEN" ALGISI SORGULANIYOR

Araştırmacılar, tespit edilen bu yer altı yapıların, geçmişte gerçekleşen güçlü volkanik patlamalar sonucu oluşmuş lav tünelleri olabileceğini ifade etti. Bulguların, Venüs’ün jeolojik açıdan tamamen hareketsiz olduğu yönündeki uzun süredir kabul gören görüşleri ciddi biçimde sorgulattığı vurgulandı.

YENİ UZAY GÖREVLERİYLE DAHA DERİN İNCELEME HEDEFİ

Uzmanlar, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan EnVision gibi yeni uzay misyonlarının, Venüs’teki volkanik izleri çok daha ayrıntılı biçimde inceleyeceğini belirtti. Yüzlerce metre derinliğe kadar nüfuz edebilen gelişmiş radar sistemleri sayesinde bu tünellerin uzunluğu, yapısı ve oluşum süreçlerinin netleştirilmesi amaçlanıyor.

ROBOTİK GÖREVLER İÇİN DOĞAL SIĞINAK OLABİLİR

Bilim insanları, söz konusu yer altı tünellerinin, Venüs’ün aşırı sıcak ve zorlu yüzey koşullarından korunmak için doğal bir sığınak işlevi görebileceğine dikkat çekti. Bu yapıların, gelecekte gezegene gönderilecek robotik keşif araçları için stratejik öneme sahip olabileceği değerlendiriliyor.