Apple Music, iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 ile iki faydalı güncelleme alıyor

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Bu hafta yayınlanan iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 güncellemeleri, iPhone ve iPad kullanıcılarına yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor.

Bu güncellemelerden Apple Music uygulaması da nasibini aldı. iOS 18.1 ile Apple Music, TikTok paylaşım entegrasyonu ve iPadOS 18.1 ile özelleştirilebilir sekme çubuğu gibi kullanışlı özellikler kazandı.

TikTok PAYLAŞIM ENTEGRASYONU

Apple Music, bir süredir Instagram paylaşım seçeneği sunuyordu. iOS 18.1 ile birlikte TikTok kullanıcıları da yerleşik bir entegrasyon elde etti. Artık Apple Music'te dinlediğiniz şarkıları doğrudan TikTok'ta paylaşabilirsiniz.

TikTok için üç farklı paylaşım seçeneği mevcut: video, fotoğraf ve mesaj. Video ve fotoğraf seçenekleri, TikTok gönderinize otomatik olarak bir şarkı bağlantısı ekliyor ve takipçileriniz paylaştığınız şarkının bir kısmını dinleyebiliyor.

Mesaj seçeneği ise şarkıyı seçtiğiniz bir kişiye DM üzerinden göndermenizi sağlıyor.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR SEKME ÇUBUĞU (İPAD)

iPadOS 18.1 güncellemesi, Apple Music'in iPad sürümüne özelleştirilebilir sekme çubuğu özelliği getiriyor.

iPadOS 18 ile tanıtılan yeni sekme çubuğu tasarımı sayesinde, ekranın üst kısmındaki sekme çubuğunda görüntülenen içeriği özelleştirebilirsiniz.

Birkaç varsayılan menü seçeneği mevcut ve dokunup basılı tutarak düzenleme moduna geçebilirsiniz. Örneğin, çalma listelerini ve çalma listesi klasörlerini özel sekme çubuğu öğeleri olarak ekleyebilirsiniz.