Apple paylaştı: Her 10 kullanıcıdan 2'si iOS 18'e geçmek istemiyor

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Apple, en yeni işletim sistemi iOS 18'in kullanım oranlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Uyumlu iPhone'ların yüzde 82'si iOS 18 kullanıyor olsa da yüzde 18'lik önemli bir kesimin en son sürümü yüklememeyi tercih etmesi dikkat çekiyor.

YENİ MODELLERDE ORAN DAHA YÜKSEK

Son dört yıl içinde piyasaya çıkan iPhone modelleri dikkate alındığında, iOS 18 kullanım oranı yüzde 88'e yükseliyor. Bu, yeni cihaz sahiplerinin güncellemelere daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bu yüksek orana rağmen, iPhone 13 veya daha yeni bir modele sahip her 10 kullanıcıdan 1'inden fazlasının hala iOS 18'e geçmediği anlaşılıyor.

Bu durumun arkasında, geçmişteki "planlı yavaşlatma" skandalı veya yeni güncellemelerin ilk sürümlerinde yaşanan pil ve kararlılık sorunları gibi endişeler yatıyor olabilir.

IPAD KULLANICILARI DAHA MESAFELİ

iPad tarafında ise güncelleme oranları iPhone'lara göre daha düşük. Tüm iPad'lerde iPadOS 18 kullanım oranı yüzde 71 olarak kaydedilirken, son dört yılda çıkan modellerde bu oran yüzde 81'e çıkıyor.

Bu veriler, iPad kullanıcılarının yeni işletim sistemi güncellemelerine iPhone kullanıcılarından daha da mesafeli yaklaştığını gösteriyor.

Tabletlerin iş ve eğitim gibi daha stabilite gerektiren alanlarda kullanılması bu tercihte etkili olabilir.