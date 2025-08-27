Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 17 tanıtım tarihi

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni nesil iPhone modellerinin tanıtılacağı tarihi resmi olarak açıkladı.

Şirket, bu yıl da geleneği bozmayarak eylül ayının ikinci haftasını lansman için seçti.

9 EYLÜL SAAT 20.00'DE SAHNEDE OLACAK

Yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, 9 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak etkinlikte tanıtılacak.

Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı bu duyuru, daha önce sızdırılan tarihi de doğrulamış oldu.

YENİ MODELLERDEN NELER BEKLENİYOR

Bu yılki lansmanın en dikkat çekici ürünlerinden birinin, Plus modelinin yerini alacak olan yeni ve süper ince iPhone 17 Air olması bekleniyor.

Etkinlikte, ayrıca yeni Apple Watch modelleri gibi diğer Apple ürünlerinin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.