Apple, "Safari" gibi varsayılan uygulamaların silinmesine izin verecek Apple, Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyum kapsamında App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının silinebilmesini mümkün hale getirecek.

AA & Ensonhaber

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği (AB) pazarındaki kullanıcılarına önemli bir esneklik sunmaya hazırlanıyor.

AB'nin dijital pazarlar yasası kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda Apple, artık kullanıcıların iPhone ve iPad'lerinde Safari, Mail, Mesajlar gibi varsayılan uygulamaları silmelerine izin verecek.

VARSAYILAN UYGULAMALAR DA DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

AB'deki kullanıcıların iOS ve iPadOS 18'de her kullanıcıya sunulan "varsayılan uygulamalar" bölümünü ayarlarda göreceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının artık AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacağı bilgisi yer aldı.

Kullanıcılar, cihazlarında hangi uygulamayı kullanmak istediklerine kendileri karar verebilecekler.

Örneğin, Safari yerine Google Chrome veya başka bir tarayıcıyı varsayılan tarayıcı olarak ayarlayabilecekler.

Apple, bu kararı AB'nin dijital pazarlar yasasına uyum sağlamak amacıyla alıyor. Bu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarından vazgeçmesini amaçlıyor.