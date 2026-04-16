Apple, Siri mühendislerini yapay zeka kodlama eğitim kampına gönderiyor: İşte nedeni

Teknoloji devi Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak adına Siri ekibinde köklü stratejik değişikliklere gidiyor.

Şirketin, yaklaşan yeni güncellemeler öncesinde yaklaşık 200 Siri mühendisini yapay zeka kodlama eğitim kampına gönderme kararı aldığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA ARAÇLARINA UYUM SAĞLANACAK

Bu kritik adım, Google Gemini tarafından desteklenen yeni Siri sürümünün bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesinden hemen önce atıldı.

Başlatılan bu eğitim kampıyla birlikte mühendislerin Claude Code ve OpenAI Codex gibi platformlardaki yetkinliklerinin hızla artırılması hedefleniyor.

YÖNETİM KADROSUNDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Siri ekibinin rakiplerine kıyasla yapay zeka kodlama araçlarından yeterince yararlanamaması ve beklenen performansı sunamaması, şirkette büyük bir organizasyonel yeniden yapılanmaya yol açtı.

Eski yapay zeka şefi John Giannandrea'nın emekliye ayrılmasının ardından yapay zeka süreçlerini Craig Federighi devralırken, Siri ekibinin yeni lideri Mike Rockwell oldu.

YENİ SİRİ WWDC ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK

Apple'ın üst düzey yapay zeka yetenekleriyle donatılmış yenilenmiş Siri asistanını haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Gelecek olan bu yeni sürümün, karmaşık sorguları mevcut sistemdeki gibi ChatGPT'ye güvenmek yerine tamamen bağımsız bir şekilde çözebileceği belirtiliyor.