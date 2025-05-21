Apple, Siri'yi ChatGPT'ye rakip olacak şekilde yeniliyor

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Teknoloji devi Apple, sesli asistanı Siri'nin yeteneklerini önemli ölçüde artıracak yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor.

Bu güncellemenin Siri'yi, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye karşı güçlü bir rakip konumuna getirmesi hedefleniyor.

Şirket, Siri'yi daha konuşkan hale getirmeyi ve kullanıcı komutlarını daha iyi yönetmesini sağlamayı amaçlayan bu yeniliği bir süredir planlıyordu.

YENİLENEN SİRİ CHATGPT İLE REKABET ETMEYE HAZIRLANIYOR

Apple, Siri'nin yeni versiyonunu geliştirme konusunda son altı ayda önemli ilerleme kaydetti ve şirket yöneticileri yeni nesil Siri'nin ChatGPT'ye gerçek bir rakip olacağından emin.

Yenilenen Siri, basit bir sesli asistandan yapay zeka destekli bir sohbet robotuna dönüşerek kullanıcı görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirebilecek.

APPLE YENİ YAPAY ZEKA OFİSLERİYLE SİRİ'Yİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Apple ayrıca Zürih'te kurduğu yeni yapay zeka ofislerinde, Siri için tek parça bir modelle baştan aşağı inşa edilen yeni bir yazılım mimarisi üzerinde çalışıyor.

Şirket, Siri'ye doğal konuşma yetenekleri ve komutları daha iyi anlama yeteneği kazandıracak Büyük Dil Modeli (LLM) motorunu geliştiriyor.