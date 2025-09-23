Apple, Tayvan'da katlanabilir iPhone denemeleri yapmaya hazırlanıyor

Samsung'un "Katlandığında bize haber verin" göndermelerinin ardından, Apple'ın katlanabilir iPhone projesinde somut adımlar atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Japonya merkezli Nikkei Asia'ya göre Apple, tedarikçileriyle Tayvan'da bir pilot üretim hattı kurmak için görüşmelere başladı.

İLK DENEMELER TAYVAN'DA, SERİ ÜRETİM HİNDİSTAN'DA

Raporda, Apple'ın tedarikçilerinin Kuzey Tayvan'da kuracağı mini pilot tesiste, katlanabilir iPhone için gereken katlama mekanizması ve üretim adımlarının test edileceği belirtildi. Bu tesiste ekipman testleri ve ince ayarlar yapılacak.

Tayvan'daki süreç hızlandırıldıktan sonra, şirket seri üretim denemeleri için Hindistan'da da benzer bir hat kurmayı planlıyor.

Apple'ın nihai hedefinin, katlanabilir iPhone'un seri üretimini orada gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor.

2026'DA LANSMAN VE ÇİN'DEN UZAKLAŞMA STRATEJİSİ

Bu üretim planı, katlanabilir iPhone modelinin 2026'daki olası lansmanına bir hazırlık olarak görülüyor. Apple'ın bu yeni modelle, durgunlaşan telefon satışlarını yeniden canlandırmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmını Çin'den uzaklaştırarak Tayvan ve Hindistan'a kaydırmak, Apple'ın jeopolitik gerilimler nedeniyle riskini dağıtma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.