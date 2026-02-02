Apple, tüm olumsuzluklara rağmen Siri'yi tamamen yenilemek istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son raporlara göre Apple, son haftalarda yapay zeka departmanından dört araştırmacıyı ve kıdemli bir yöneticiyi kaybetti.

Şirket, yaşanan bu çalışan kayıplarına rağmen sesli asistanı Siri için planladığı iki büyük güncellemeyi takvimine uygun şekilde ilerletmeye devam ediyor.

Google Gemini tarafından desteklenen ve kişisel bağlamı daha iyi anlayan ilk yeni Siri sürümünün iOS 26.4 güncellemesinin bir parçası olması bekleniyor.

Şubat ayında beta testine girmesi planlanan bu sürümün mart veya nisan aylarında tüm kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SOHBET ROBOTU

Şirketin ikinci büyük hamlesi olan iOS 27 güncellemesiyle birlikte Siri'nin, ChatGPT benzeri tam teşekküllü bir sohbet robotuna dönüşeceği belirtiliyor.

Mark Gurman, Gemini 3 ile rekabet edecek bu sürümün, cihazlara tamamen entegre olacağını ve kullanıcılarla uzun süreli karşılıklı konuşmalar yapabileceğini ifade ediyor.

KRİTİK İSİM GOOGLE'A GEÇTİ

Raporlara göre şirketin en kıdemli Siri yöneticilerinden biri olan Stuart Bowers, Apple'dan ayrılarak Google'ın yapay zeka laboratuvarı DeepMind'a katıldı.

Teknoloji devi, bu önemli beyin göçüne rağmen iPhone, iPad ve Mac deneyimini değiştirecek yapay zeka projelerini hayata geçirmekte kararlı görünüyor.