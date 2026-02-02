Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan ilk kitap tarzı katlanabilir akıllı telefonu, devasa batarya kapasitesiyle gündeme oturdu.

Sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital'e göre yeni cihaz, Apple ekosisteminde şimdiye kadar görülmüş en yüksek pil kapasitesini kullanıcılara sunacak.

RAKİPLERİNE FARK ATACAK

5.500 mAh seviyesinin üzerinde bir bataryayla geleceği söylenen model, mevcut rekorun sahibi olan 5.088 mAh kapasiteli iPhone 17 Pro Max'i geride bırakacak.

Bu devasa güç kaynağı, Google Pixel 10 Pro Fold ve Samsung Galaxy Z Fold7 gibi rakiplerin sunduğu kapasitelerden de çok daha yüksek bir değer vadediyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAK NOKTASI

Koreli kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, cihazın temel bileşenlerini inceltirken enerji verimliliğini artırmaya büyük önem veriyor.

Şirketin pil ömrünü birincil öncelik haline getirdiği ve 5400 ile 5800 mAh aralığında testler gerçekleştirdiği bildiriliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone 18 serisiyle birlikte bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılması beklenen cihazın 7,8 inçlik iç ekran ve 5,5 inçlik kapak ekranına sahip olacağı konuşuluyor.

A20 çip ve C2 modemden güç alacağı belirtilen modelde ayrıca Touch ID desteği ve çift arka kamera kurulumu da yer alacak.