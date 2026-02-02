Google'dan Project Genie hamlesi: Oyun şirketlerinin hisseleri çakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın kullanıcı komutlarıyla fotogerçekçi üç boyutlu ortamlar oluşturabilen yeni yapay zeka projesi Project Genie, teknoloji ve oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bu gelişme, yatırımcıların oyunların gelecekte tamamen yapay zeka ile yapılacağına inanmasına yol açarak sektördeki dengeleri sarstı.

OYUN DEVLERİNDE BÜYÜK KAYIP

Oyun motoru üreticisi Unity Technologies hisseleri yüzde 18,80 oranında değer kaybederken Roblox Corporation, yüzde 13'ün üzerinde düşüş yaşadı.

Grand Theft Auto'nun yapımcısı Take-Two Interactive ve CD Projekt RED gibi dev şirketler de bu dalgalanmadan nasibini alarak ciddi değer kayıpları gördü.

Basit komutlarla oynanabilir dünyalar yaratan Project Genie, şu an için sadece hareket etme ve zıplama gibi sınırlı etkileşimler sunuyor.

Uzmanlar, piyasadaki bu sert düşüşü aşırı bir tepki olarak değerlendirirken, yapay zekanın geliştiricilerin yerini almaktan ziyade görsel oluşturma süreçlerinde onlara yardımcı olacağını öngörüyor.

TELİF HAKKI ENDİŞELERİ ARTIYOR

Kullanıcıların sistem üzerinde şimdiden Sonic ve Zelda gibi popüler oyunlardan esinlenen dünyalar yaratması, telif hakkı ihlalleri konusundaki tartışmaları beraberinde getirdi.

Google'ın bu teknolojiyi yaygınlaştırmadan önce fikri mülkiyet haklarını korumak adına çok daha güçlü güvenlik önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.