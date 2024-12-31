Apple TV+ iki gün boyunca herkes tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek

Apple, yayın hizmeti Apple TV+'ı 4-5 Ocak tarihlerinde tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açacağını duyurdu. Bu süre boyunca, Apple TV+'ın tüm içerikleri ücretsiz olarak izlenebilecek.
Apple, Apple TV+'ı ilk kez bir hafta sonu boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Şirket, bu kampanya ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve platformun içeriklerini tanıtmayı hedefliyor.
APPLE TV+'IN ÖNE ÇIKAN İÇERİKLERİ
Apple TV+, birçok popüler dizi ve filme ev sahipliği yapıyor. Ted Lasso, The Morning Show, Shrinking, Presumed Innocent ve Severance gibi yapımlar, Apple TV+'ın öne çıkan içerikleri arasında yer alıyor.
ABONELİK SEÇENEKLERİ
Apple TV+'a abone olmak isteyenler için farklı seçenekler mevcut:
Aylık abonelik: 9,99 dolar karşılığında aylık bireysel abonelik satın alınabilir.
Apple One: 2 TB iCloud+ depolama alanı ve diğer Apple hizmetleriyle birlikte Apple TV+'a abone olunabilir.
Apple Music Öğrenci Planı: Öğrenciler, Apple Music'e aylık 5,99 dolara abone olarak Apple TV+'ı da ücretsiz kullanabilirler.
APPLE'IN HEDEFİ
Apple, ücretsiz hafta sonu kampanyasıyla Apple TV+'ın abone sayısını artırmayı hedefliyor. Şirket, platformun içeriklerini deneyimleyen kullanıcıların abone olmaya ikna olacağını umuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış