Apple ve Google'a son uyarı: TikTok mağazalardan kaldırılacak

Haber Merkezi

ABD'de TikTok yasağı için geri sayım başladı. ABD hükümeti, Apple ve Google'a TikTok'u uygulama mağazalarından 19 Ocak'a kadar kaldırmamaları halinde yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

TİKTOK YASAĞI

ABD'de bu yılın başlarında kabul edilen bir yasa, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in TikTok'u satmasını veya uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

Yasa koyucular, TikTok'un Çin hükümeti ile bağlantıları nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğundan endişe ediyor.

ABD hükümeti, Apple ve Google'a gönderdiği mektuplarda, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmamaları halinde yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

TikTok'un CEO'suna da bir mektup gönderen yetkililer, şirketi yasaya uymaya çağırdı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Seçme Komitesi, yaptığı açıklamada TikTok'a gönderilen mektubu paylaştı

Mektupta, TikTok'a yasalara uyması ve ABD ulusal güvenliğini tehdit etmeyecek bir çözüm bulması için çağrıda bulunuluyor.

ByteDance'in TikTok'u satması veya uygulamanın ABD'de yasaklanması için son tarih 19 Ocak.

TikTok'un geleceği belirsizliğini korurken, ABD'deki sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri gelişmeleri yakından takip ediyor.