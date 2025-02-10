Apple ve İngiltere arasında şifreleme krizi: iPhone'lardan kaldırılabilir

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Teknoloji devi Apple, İngiltere hükümetiyle karşı karşıya geldi. İngiltere'deki güvenlik yetkilileri, Apple'a tüm kullanıcıların iCloud verilerine erişim sağlayan bir arka kapı oluşturma emri verdi.

APPLE'DAN ŞİFRELEMEYİ KALDIRMA ADIMI

Apple ise, kullanıcıların verilerini koruma taahhüdünden ödün vermemek için gerekirse şifreleme özelliklerini İngiltere pazarından tamamen çekebileceğini ima etti.

Ancak böyle bir adım, Apple’ın İngiltere’deki kullanıcı tabanını nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor.

Apple, kullanıcılarının verilerinin güvenliğini tehlikeye atmak yerine, şifrelemeyi tamamen kaldırmayı tercih edebilir.

ARKA KAPI TALEPLERİNE KARŞI DİRENİŞ

Apple, uzun zamandır hükümetlerin arka kapı taleplerine karşı direniyor. Şirket, kullanıcı gizliliğinin korunmasının temel bir hak olduğuna inanıyor ve bu hakkı savunmak için her türlü yasal yolu kullanacağını açıkladı.

Bu nedenle, İngiltere'deki bu gelişme, Apple ile hükümetler arasında yeni bir tartışma başlatabilir.



