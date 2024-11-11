Apple Vision Pro 2'nin piyasaya sürülme tarihi ertelendi

Haber Merkezi

Apple Vision Pro 2, beklenenden daha geç bir tarihte piyasaya sürülecek. Yeni modelin 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasında raflarda yerini alması bekleniyor.

Gecikmenin nedeni olarak, Apple'ın cihazın donanım ve yazılımını daha da geliştirmek istemesi gösteriliyor.

GÜÇLÜ M5 ÇİPİYLE GELİYOR

Vision Pro 2, bir önceki modelde kullanılan M2 çipinin yerine çok daha güçlü olan M5 çipini kullanacak.

Bu sayede cihaz, daha akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunacak. M3 ve M4 çiplerinin piyasaya sürülmesiyle ilk Vision Pro'nun hızla eski kalması, Apple'ın bu konuda daha dikkatli davranmasına neden oldu.

Şirket, Vision Pro 2'yi M5 çipli ilk Mac'lerle birlikte piyasaya sürerek, cihazın işlem gücü açısından rekabetçi kalmasını sağlayacak.

TASARIMDA DEĞİŞİKLİK YOK

Donanım tarafında önemli yükseltmeler sunacak olan Vision Pro 2, tasarım açısından ise mevcut modelle aynı kalacak. Apple, estetik değişiklikler yerine performans ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

MAC VIRTUAL DISPLAY ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yazılım tarafında ise visionOS 2.2 ile birlikte gelen Mac Virtual Display özelliği dikkat çekiyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Mac'lerini Vision Pro'ya bağlayarak kulaklığı ekran olarak kullanabilecek.

Geniş ve Ultra Geniş ekran seçenekleri sunan bu özellik, sürükleyici ve çok yönlü bir bilgi işlem deneyimi vadediyor.

Bu stratejinin bazı riskleri de yok değil. Vision Pro 2'nin yüksek fiyat etiketi, cihazın daha geniş bir kitleye ulaşmasını engelleyebilir.

Ancak Apple'ın marka sadakati ve son teknolojiyi sunma konusundaki itibarı, bu engeli aşmasına yardımcı olabilir.