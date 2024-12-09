Apple Vision Pro sonunda özel VR kontrolcülerine kavuşuyor

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Apple Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde kontrolcü desteği sunmaması nedeniyle eleştirilmişti.

Şimdi ise Apple, Sony ile yaptığı iş birliğiyle Vision Pro'ya PlayStation VR2 kontrolcülerini entegre edeceğini duyurdu.

SONY İLE ORTAKLIK

Apple birkaç ay önce Sony ile Vision Pro için kontrolcü desteği konusunda görüşmelere başlamıştı.

Vision Pro, yüksek fiyatına rağmen VR oyunlarını desteklemediği için düşük satış rakamlarına ulaşmıştı.

VR OYUN DESTEĞİ GELİYOR

Apple, Vision Pro'nun VR oyunlarını desteklemesini sağlayarak satışları artırmayı hedefliyor.

PSVR2 kontrolcüleri, Vision Pro kullanıcılarının VR oyunlarını oynamasını ve visionOS arayüzünde daha rahat gezinmesini sağlayacak.

Vision Pro, M2 çipi sayesinde çoğu VR oyununu çalıştırabilecek güce sahip. Ancak, başlığın pil ömrü, oyun oynarken bir sorun oluşturabilir.

Vision Pro'nun mikro-OLED ekranları, VR oyunlarını mükemmel bir şekilde görüntüleyecek. Bu da, oyuncular için sürükleyici bir deneyim sağlayacak.

Apple'ın Vision Pro'ya VR oyun desteği getirmesi, doğru bir adım olarak değerlendiriliyor.

VR oyunları, VR başlıklarının kullanım alanlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Apple, bu adımı atarak Vision Pro'nun daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayabilir.