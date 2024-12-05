Apple Vision Pro yeni ülkelerde piyasaya sürülecek

Haber Merkezi

Apple Vision Pro, 17 Aralık'ta Tayvan'da satışa sunulacak. Bu yılın başlarında ABD, İngiltere ve Çin gibi bazı ülkelerde piyasaya sürülen Vision Pro, şimdi Tayvanlı teknoloji meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI

Vision Pro için ön siparişler, 5 Aralık'ta Apple'ın web sitesi ve mağazaları aracılığıyla başladı. Cihaz, 17 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

FİYATLANDIRMA VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Vision Pro, üç farklı depolama seçeneğiyle sunuluyor:

256 GB: 119.900 TWD (3.695 dolar / 3.515 euro)

512 GB: 126.900 TWD (3.910 dolar / 3.720 euro)

1 TB: 133.900 TWD (4.125 dolar / 3.925 euro)

VİSİONOS İLE YENİ BİR DENEYİM

Vision Pro, Apple'ın yeni işletim sistemi visionOS ile çalışıyor. visionOS, kullanıcıların dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirmesine olanak tanıyor.

Göz takibi, el hareketleri ve sesli komutlarla kontrol edilebilen Vision Pro, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Vision Pro, fiziksel ekranların sınırlarını ortadan kaldıran Infinite Canvas özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, uygulamaların her boyutta yan yana çalışmasını sağlıyor.

Vision Pro, 2 bin 500'den fazla özel uygulamaya ve 1,5 milyondan fazla iPhone ve iPad uygulamasına destek veriyor

Mac Virtual Display özelliği, kullanıcıların Mac bilgisayarlarını kablosuz olarak Vision Pro'ya bağlamalarını ve uygulamaları geniş bir ekranda kullanmalarını sağlıyor.

Vision Pro, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanılabiliyor. Slack, Zoom ve Webex gibi uygulamalara destek veren cihaz, ekip çalışmasını kolaylaştırıyor