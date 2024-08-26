Apple Vision Pro'ya rakip olacaktı: Meta, karma gerçeklik gözlüğü projesini iptal etti Meta, Apple Vision Pro ile rekabet etmesi beklenen karma gerçeklik gözlüğü La Jolla'nın geliştirilmesini durdurdu.

Haber Merkezi

Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunuldu.

Facebook'un sahibi Meta, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Apple'ın Vision Pro cihazına rakip olması beklenen karma gerçeklik gözlüğü projesini iptal etti.

"La Jolla" kod adıyla bilinen bu proje, geçtiğimiz hafta Meta çalışanlarına duyurularak durduruldu.

NEDENİ YÜKSEK MALİYET

Şirketin bu kararı almasındaki en büyük neden, cihazın maliyeti oldu. Meta, gözlüğün maliyetini 1.000 doların altında tutmayı hedefliyordu, ancak yüksek kaliteli mikro OLED ekranların kullanılması bu hedefi imkansız kıldı.

Meta, cihazın maliyetini düşürmek için birçok çaba sarf etti, ancak başarılı olamadı. Özellikle mikro OLED ekranların üretim maliyetleri, cihazın fiyatını önemli ölçüde artırdı.

Buna rağmen, Meta'nın yakın gelecekte daha fazla kulaklık ve karma gerçeklik teknolojisi için planlarının olduğu kaydedildi.

Benzer bir şekilde, Meta'nın önümüzdeki ay Meta Connect etkinliğinde bazı yeni AR gözlüklerini tanıtacağı bildiriliyor. Öte yandan, Quest 4'ün de 2026'da standart ve premium versiyonlarının çıkacağı söyleniyor.