Apple Watch hipertansiyon bildirim özelliği Türkiye'de erişime açıldı

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı ve hayati önem taşıyan hipertansiyon (yüksek tansiyon) bildirim özelliğini Türkiye, Avustralya, Malezya, Kolombiya, Endonezya, Güney Kore ve Brezilya'daki kullanıcıların erişimine açtı.

30 GÜNLÜK TAKİP İLE RİSK ANALİZİ YAPIYOR

Apple Watch üzerindeki gelişmiş sağlık sensörleri ve özel algoritmalarla çalışan bu sistem, kullanıcının tansiyon değerlerini sürekli olarak izliyor.

30 günlük bir süre zarfında hipertansiyon belirtileri tespit edilirse, saat kullanıcıya bir bildirim göndererek durumu haber veriyor ve bir doktor kontrolüyle daha sıkı takip yapılmasını öneriyor.

SESSİZ TEHLİKEYE KARŞI ERKEN UYARI

Dünya genelinde 1,4 milyar yetişkini etkileyen hipertansiyon; kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çoğu zaman belirgin bir semptom göstermeden ilerleyen bu rahatsızlık, Apple Watch'un yeni özelliği sayesinde erken aşamada fark edilebilecek.

Bu özellikten yararlanmak isteyen kullanıcıların Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 veya daha yeni bir modele sahip olması gerekiyor.

Uyumlu cihaza sahip kullanıcılar, iPhone'larındaki "Sağlık" uygulaması üzerinden bildirimleri aktif hale getirebiliyor.