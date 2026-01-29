Küresel TV sevkiyatları düşüşte: İşte en çok satan markalar

- Küresel TV sevkiyatları yıllık bazda yüzde 1 düşerken, Samsung yüzde 17 pazar payıyla lider kaldı.
- Çinli TCL, yüzde 20 sevkiyat artışıyla pazar payını yüzde 16'ya çıkararak ikinci sıraya yerleşti.
- Hisense ve LG üçüncü ve dördüncü, Walmart ise satın alım sonrası beşinci sırada.
Televizyon pazarındaki rekabeti gözler önüne seren Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan markalarını açıkladı.
Küresel TV sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 1 gerilediği bu dönemde, Samsung yüzde 17 pazar payı ile liderliğini sürdürürken sevkiyatlarında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.
TCL'DEN TARİHİ BÜYÜME
Listenin ikinci sırasında yer alan Çinli üretici TCL, yıllık bazda yüzde 20'lik rekor bir sevkiyat artışı yakalayarak pazar payını yüzde 16'ya çıkardı ve liderin hemen ensesine yapıştı.
Markanın bu hızlı yükselişinde, MiniLED gibi yeni nesil teknolojileri erişilebilir fiyatlarla sunması ve gelişmekte olan pazarlardaki büyümesi etkili oldu.
HISENSE, LG VE WALMART SIRALAMADA
Listeyi takip eden Hisense yüzde 10 pazar payı ile üçüncü olurken, LG ise Kuzey ve Latin Amerika'daki büyümesiyle yüzde 9 pay alarak dördüncü sırada kendine yer buldu.
İlk beşi tamamlayan Walmart ise Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın almasının ardından yüzde 5'lik bir pazar payına ulaştı.