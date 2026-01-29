Küresel TV sevkiyatları düşüşte: İşte en çok satan markalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon pazarındaki rekabeti gözler önüne seren Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan markalarını açıkladı.

Küresel TV sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 1 gerilediği bu dönemde, Samsung yüzde 17 pazar payı ile liderliğini sürdürürken sevkiyatlarında yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.

TCL'DEN TARİHİ BÜYÜME

Listenin ikinci sırasında yer alan Çinli üretici TCL, yıllık bazda yüzde 20'lik rekor bir sevkiyat artışı yakalayarak pazar payını yüzde 16'ya çıkardı ve liderin hemen ensesine yapıştı.

Markanın bu hızlı yükselişinde, MiniLED gibi yeni nesil teknolojileri erişilebilir fiyatlarla sunması ve gelişmekte olan pazarlardaki büyümesi etkili oldu.

HISENSE, LG VE WALMART SIRALAMADA

Listeyi takip eden Hisense yüzde 10 pazar payı ile üçüncü olurken, LG ise Kuzey ve Latin Amerika'daki büyümesiyle yüzde 9 pay alarak dördüncü sırada kendine yer buldu.

İlk beşi tamamlayan Walmart ise Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın almasının ardından yüzde 5'lik bir pazar payına ulaştı.