Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için ortaya çıkan fiyat listesi teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

Artan bellek ve bileşen maliyetlerine rağmen şirketin yeni seride agresif bir fiyat politikası izleyerek zam yapmayacağı, hatta bazı modellerde indirime gideceği belirtiliyor.

STANDART VE PLUS MODELLERİNDE FİYATLAR DEĞİŞMEYECEK

Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt'ın paylaştığı bilgilere göre Galaxy S26 ve S26+ modelleri, artan depolama kapasitelerine rağmen Galaxy S25 serisiyle aynı fiyatlardan satışa sunulacak.

Buna göre standart modelin 899 euro, Plus modelinin ise 1.169 euro başlangıç fiyatıyla Avrupa raflarındaki yerini alması bekleniyor.

ULTRA MODELİNDE İNDİRİM

Serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB ve 512 GB versiyonlarında, önceki nesle kıyasla 100 euroluk bir indirim yapılarak fiyatların sırasıyla 1.469 euro ve 1.569 euro seviyesine çekileceği iddia ediliyor.

Ancak 1 TB depolama alanına sahip en pahalı versiyonun fiyatında bir değişiklik olmayacağı ve 1.829 euro seviyesini koruyacağı öngörülüyor.

25 Şubat 2026'da tanıtılması ve 11 Mart'ta satışa çıkması beklenen seride, fiyatların sabit tutulması karşılığında Samsung'un bu yıl ön sipariş avantajlarını kısıtlayabileceği de gelen bilgiler arasında.

Şirketin artan üretim maliyetlerini cihaz fiyatlarına yansıtmadan donanım yükseltmesi sunması, kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak.