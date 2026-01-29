PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Şubat 2026 döneminde erişime açılacak aylık ücretsiz oyun listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Essential, Extra ve Premium aboneleri, 3 Şubat itibarıyla dört farklı yapımı kütüphanelerine ekleyebilecek.

UNDISPUTED VE SUBNAUTICA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Listenin en dikkat çeken oyunu olan Undisputed, klasik dövüş oyunlarının aksine gerçekçiliğe ve stratejiye dayalı derinlikli bir boks deneyimi vadediyor.

Hayatta kalma türünü sevenler için sunulan Subnautica: Below Zero ise oyuncuları donmuş bir gezegenin tehlikeli su altı dünyasında kaynak toplayıp üs kurmaya zorluyor.

FARKLI TÜRLERDE İKİ GÜÇLÜ YAPIM DAHA

Listede yer alan bir diğer oyun Ultros, renkli sanat tasarımı ve döngüsel yapısıyla keşif ve yakın dövüşü harmanlayan bir aksiyon deneyimi sunuyor.

Gökyüzü savaşlarına ilgi duyanlar için eklenen Ace Combat 7: Skies Unknown ise oyunculara modern savaş uçaklarıyla yüksek tempolu it dalaşlarına katılma imkanı tanıyor.

Duyurulan bu dört oyun, 3 Şubat Salı günü itibarıyla PlayStation Plus kataloğuna eklenecek ve 2 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.