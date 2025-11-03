Apple Watch modellerine WhatsApp uygulaması geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, nihayet Apple Watch için yerel bir uygulama geliştirmeye başladı.

Daha önce kullanıcılar, Apple Watch üzerinden yalnızca telefona bağlı olarak gelen bildirimleri görebiliyordu.

WABetaInfo tarafından iOS sürümünün son betasında fark edilen bilgilere göre, şirket Apple Watch cihazlarla uyumlu bir uygulama piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

APPLE WATCH ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK

Yayınlanan ilk ekran görüntülerine göre, yeni uygulama ile kullanıcılar doğrudan saatleri üzerinden sohbetlerini görüntüleyebilecek. Ayrıca, istenilen kişiye mesaj göndermek ve emoji reaksiyonu vermek mümkün olacak.

İLK SÜRÜM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYACAK

Uygulamanın ilk sürümünün çalışması için bir iPhone bağlantısı gerekeceği belirtiliyor.

Bu nedenle kullanıcılar, başlangıçta telefonlarını yanlarında taşımadan saati bağımsız olarak kullanamayacak.

Apple Watch için geliştirilen WhatsApp uygulaması, şimdilik yalnızca beta test kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda.

Uygulamanın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.