Apple Watch sahiplerine acil uyarı: Yangın riski yüksek

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Apple Watch kullanıcıları dikkat! Belkin tarafından üretilen BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı + Power Bank 10K modelinde yangın riski tespit edildi.

Şirket, cihazın arka tarafında bulunan BPD005 model numarasına sahip olan ve mayıs 2023'te piyasaya sürülen şarj cihazlarının dünya çapında geri çağrıldığını duyurdu.

ÜRETİM HATASI YANGIN RİSKİNE NEDEN OLUYOR

Belkin, yaptığı açıklamada, lityum pilin aşırı ısınmasına ve kullanıcılar için yangın tehlikesi oluşturmasına neden olabilecek bir üretim hatası tespit ettiklerini belirtti.

Şirket, BPD005 model numaralı şarj cihazlarını kullananların derhal cihazı kullanmayı bırakmalarını ve güvenli bir yere kaldırmalarını istedi.

BELKİN PARA İADESİ YAPACAK

Belkin, geri çağırma kapsamında, arızalı şarj cihazını satın alan tüketicilere para iadesi yapacağını duyurdu. Şarj cihazının fiyatı 159 dolardı ve dünya çapında kaç adet satıldığı henüz bilinmiyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER GERİ ÇAĞIRMALAR YAŞANMIŞTI

Bu, Belkin'in yangın riski nedeniyle yaptığı ilk geri çağırma değil. Şirket, 2021 yılında da Boost Charge Taşınabilir Kablosuz Şarj Cihazı + Stand Özel Sürümü (WIZ003) modelini yangın ve elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle geri çağırmıştı.

Lityum pillerin alev alması, son yıllarda birçok elektronik cihazda görülen bir sorun. Bu tür sorunlar genellikle ucuz malzemelerin kullanılması veya pildeki ayırıcı filmin hasar görmesiyle ilişkilendiriliyor.

ANKER DE ŞARJ CİHAZLARINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Eylül ayında, bir başka aksesuar üreticisi olan Anker da MagGo Pil (PowerCore 10K), Power Bank ve MagGo Power Bank ürünlerini yangın riski nedeniyle geri çağırmıştı.

Şirket, lityum iyon pilin aşırı ısınarak plastik parçaların erimesine ve alev almasına neden olabileceğini tespit etmişti.