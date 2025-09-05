Apple, yapay zeka destekli Siri için Google ile anlaştı

Apple'ın, yapay zekâ destekli yeni bir arama özelliğini Siri'ye entegre etmeye hazırlandığı ve bu süreçte en büyük rakibi Google'dan destek alabileceği bildirildi.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre şirket, "World Knowledge Answers" adı verilen yeni özellik için Google Gemini modelini test ediyor.

WEB'DEN DERLENEN ZENGİN YANITLAR

Yeni sistem, kullanıcılara web'den derlenen bilgilerin özetlerini fotoğraf ve videolarla zenginleştirerek sunacak.

Bu hamle, Apple'ın OpenAI ve Perplexity gibi rakiplerin sunduğu yapay zekâ destekli arama çözümlerine doğrudan bir yanıtı olacak.

YENİ SİRİ 2026'DA GELİYOR

Apple, cihaz içi verileri işlemek için kendi modellerini kullanmayı planlarken, web araması gibi daha karmaşık görevler için Google Gemini'yi değerlendiriyor.

Yapay zekâ ile güçlendirilmiş yeni Apple Siri'nin, önümüzdeki hafta tanıtılacak iPhone 17 ile değil, 2026 Mart ayında yayınlanacak iOS 26.4 güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor.