Apple, yeni Airtag'de gizlilik önlemlerini artırıyor

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Mark Gurman'ın haberine göre, yeni AirTag'ler daha gelişmiş bir çipe sahip olacak ve hoparlörün çıkarılmasını zorlaştıracak şekilde tasarlanacak.

Bu sayede cihazın istenmeyen takip amacıyla kötüye kullanımı engellenmeye çalışılacak.

AirTag kullanıcıları, cihazın kaybolan eşyaları bulmak için sunduğu kolaylıktan faydalanırken, gizlilik endişelerinin de giderilmesini bekliyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖN PLANDA

AirTag, kaybolan eşyaları bulmak için kullanışlı bir araç olsa da istenmeyen takip amacıyla kötüye kullanımıyla ilgili endişeler de beraberinde getirdi.

Apple, bu endişeleri gidermek için yeni nesil AirTag'de gizlilik önlemlerini artırıyor. Yeni cihazda, hoparlörün çıkarılmasını zorlaştıracak bir tasarım değişikliğine gidilecek. Böylece, takip amacıyla kullanılan AirTag'lerin fark edilmesi kolaylaşacak.

DAHA İLERİ TEKNOLOJİ

Yeni AirTag'ler, daha gelişmiş bir çipe sahip olacak ve bu sayede menzil ve konum doğruluğu artacak.

Ayrıca, cihazın kurcalanmasını zorlaştıracak ek önlemler de alınacak. Apple, bu geliştirmelerle AirTag'in güvenilirliğini ve gizliliğini artırmayı hedefliyor.

Apple, istenmeyen takibi engellemek için daha önce de çeşitli önlemler almıştı. Örneğin, bir kişinin çevresinde bilinmeyen bir AirTag olduğunu bildiren sesli uyarılar gibi. Yeni AirTag'lerde bu tür güvenlik özelliklerinin daha da geliştirilmesi bekleniyor.

2025'TE PİYASADA

Yeni nesil AirTag'lerin 2025 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.