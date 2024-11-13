Apple yeni bir patent aldı: Harita uygulaması değişiyor

Haber Merkezi

Apple, "Algılanan duraklara dayalı rota" adlı yeni bir patent ile navigasyon teknolojisinde önemli bir adım atıyor.

Bu patent, Apple Maps'in trafik ışıklarını ve dur işaretlerini hesaba katarak daha doğru rotalar hesaplamasını sağlayacak.

DUR İŞARETLERİ VE TRAFİK IŞIKLARI ARTIK DAHA ÖNEMLİ

Patent, Apple'ın dur işaretlerinde ve trafik ışıklarında ürettiği bilgileri kullanarak navigasyonu iyileştirmesine olanak tanıyor.

Apple Maps, bir dur işaretine yaklaşırken trafiğin nasıl hareket ettiğini analiz ederek, dur-kalk trafiği veya akan trafik arasında ayrım yapabilecek.

Bu sayede, bir aracın dur işaretini veya trafik ışığını geçmesinin ne kadar süreceğini daha doğru bir şekilde hesaplayabilecek.

Apple Maps, dur işaretleri ve trafik ışıklarının olduğu rotaları belirleyerek, "durma süresi eşiği" adı verilen bir metrik kullanacak.

Bu metrik, bir aracın dur işaretini veya trafik ışığını geçmesinin ortalama süresini ifade ediyor. Bu bilgi, alternatif rotaların daha hızlı olup olmadığını belirlemek için kullanılacak.

GERÇEK ZAMANLI VERİLER VE HAVA DURUMU

Apple Maps, sürücülerden gerçek zamanlı olarak toplanan trafik koşullarını, dur işareti ve trafik ışığı verilerini, hava koşullarını ve diğer faktörleri birleştirerek daha doğru bir deneyim sunacak.

Apple'ın bu patenti, navigasyon alanında Google Maps ve Waze gibi rakiplerine karşı önemli bir adım olarak görülüyor.