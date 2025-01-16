Apple, yeni nesil CarPlay'e widget özelliği getirecek

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Apple, yeni nesil CarPlay arayüzünde özelleştirilebilir widget'lar yerleştirecek.

Sızdırılan görüntüler, CarPlay'in yeni widget sisteminin iOS ve iPadOS sürümlerine benzediğini gösteriyor.

WIDGET SEÇENEKLERİ

Yeni nesil CarPlay'de Saat, Hava Durumu, Takvim ve Şu Anda Çalınan gibi widget'lar yer alacak. Kullanıcılar, bu widget'ları istedikleri gibi özelleştirebilecekler.

CarPlay'in yeni widget sistemi, iOS ve iPadOS'taki widget'lara benzediği için Apple kullanıcıları için kolay kullanımlı olacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, yeni nesil CarPlay'i 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak, bu tarih ertelendi ve yeni nesil CarPlay'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.