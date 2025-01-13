Apple, yenilenmiş iPhone modellerini Avrupa'da satışa çıkardı

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Apple, yenilenmiş iPhone 15 modellerini Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da satışa sundu.

Yüzde 15 indirimle sunulan bu telefonlar, premium özelliklere sahip bir iPhone sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek.

YENİLENMİŞ İPHONE MODELLERİ

Şu anda yenilenmiş iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri satın alınabiliyor. Apple, yakında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini de yenilenmiş olarak satışa sunacak.

YENİLENMİŞ İPHONE'LARDA NELER VAR

Apple'ın yenilenmiş iPhone'ları, detaylı bir test ve onarım sürecinden geçiyor. Bu cihazlar, yeni bir iPhone ile aynı kutuda ve aksesuarlarla birlikte geliyor.

Ayrıca, Apple'ın bir yıllık garantisi ve AppleCare+ satın alma seçeneği de sunuluyor.

iPHONE 16 LANSMANINDAN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Apple, iPhone 16 serisini piyasaya sürdükten sonra iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin üretimini durdurdu.

Ancak, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri hala Apple'ın resmi web sitesinde satılıyor.

NEDEN YENİLENMİŞ İPHONE TERCİH EDİLMELİ

Yenilenmiş iPhone'lar, uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek. Apple'ın kalite kontrolünden geçen bu cihazlar, yeni gibi görünüyor ve çalışıyor. Ayrıca, Apple garantisiyle de geliyor.