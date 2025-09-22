Apple, yüksek talep nedeniyle iPhone 17 üretimini artırıyor

Apple, ön sipariş aşamasında gördüğü yoğun talep üzerine en yeni standart iPhone 17 modelinin üretimini artırma kararı aldı.

The Information'a göre teknoloji devi, tedarikçilerinden üretim kapasitelerini yüzde 30 ila yüzde 40 oranında artırmalarını istedi.

TÜKETİCİLER PRO YERİNE STANDART MODELE YÖNELDİ

Bu beklenmedik talep, tüketicilerin daha pahalı Pro versiyonları yerine standart iPhone 17 modeline yöneldiğini gösteriyor.

Bunun en büyük nedenlerinden biri, standart modelin artık daha önce yalnızca Pro modellere özel olan ekran ve kamera yükseltmelerini sunarak aradaki farkı daraltması.

Bu değişim, Apple gibi yüksek kâr marjlı cihazlarıyla bilinen bir şirketin bile, fiyat hassasiyeti daha yüksek bir tüketici talebiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

APPLE'IN BÜYÜME PLANI VE RİSKLER

Apple'ın üretim siparişlerini talebe göre ayarlaması, yıllık stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Şirket, yeni iPhone 17 serisinin, yıllardır süren durgun satışların ardından büyümeyi yeniden canlandıracağına inanıyor.

Ancak analistler, daha düşük fiyatlı standart modellerin daha fazla satılmasının, Apple'ın pazar payını korumasına yardımcı olabileceği, ancak kâr marjlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.