Apple'a yüksek komisyon davası: 1,8 milyar dolar topladı

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Apple, İngiltere'de App Store üzerinden uygulama geliştiricilerinden aldığı yüzde 30 komisyon nedeniyle toplu dava ile karşı karşıya.

Yaklaşık 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısını temsil eden davacılar, Apple'ın bu uygulamayla tüketicilere fazla ücret yansıttığını iddia ediyor.

Londra mahkemesine göre, bu durum İngiltere'deki tüketicilerin 1,8 milyar dolar kadar fazla ücretlendirilmesine yol açtı.

APP STORE KOMİSYONLARI

Apple, App Store'da satılan uygulamalardan yüzde 30 komisyon alıyor. Bu uygulama, uzun süredir uygulama geliştiricileri ve bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor.

İngiltere'deki toplu dava, Apple'ın App Store'daki tekel konumunu kötüye kullanarak uygulama fiyatlarını yükselttiği ve tüketicilere zarar verdiği iddiasına dayanıyor.

APPLE'IN SAVUNMASI

Apple, App Store'daki komisyon oranlarının, iOS ekosisteminin güvenliği ve gizliliği için gerekli olduğunu savunuyor.

Şirket, geliştiricilerin yüzde 85'inin App Store'da herhangi bir komisyon ödemediğini de belirtiyor.

Bu dava, Apple'ın App Store politikaları ve uygulama geliştiricileriyle olan ilişkileri açısından önemli bir emsal oluşturabilir.