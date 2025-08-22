Apple'dan acil güncelleme çağrısı: iOS 18.6.2 yayında

Apple, iPhone kullanıcılarının güvenliği için hayati önem taşıyan iOS 18.6.2 kod adlı yeni bir iOS güncellemesi yayınladı.

Bu güncelleme herhangi bir yeni özellik içermese de tüm iPhone sahiplerinin acil olarak yüklemesi gerekiyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI KAPATILDI

iOS 18.6.2'nin temel amacı, tespit edilen bazı önemli güvenlik açıklarını kapatmak.

Bu güncellemeyi yapmayan kullanıcıların, potansiyel güvenlik risklerine karşı savunmasız kalacakları belirtiliyor.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar uygulamasındaki "Genel" menüsüne ve ardından "Yazılım Güncelleme" bölümüne girmeniz yeterli.

Güncelleme, "Şimdi Güncelle" seçeneğine dokunularak kolayca tamamlanabilir.