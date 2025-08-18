Apple'dan beklenmedik hamle: iPhone 18 çıkış tarihi değişecek

Apple'ın iPhone 18 serisi için planladığı çıkış takviminde önemli bir değişikliğe gittiği ortaya çıktı.

Bu yeni stratejiye göre, serinin temel modeli beklenenden çok daha geç bir tarihte kullanıcılarla buluşacak.

TEMEL IPHONE 18 İÇİN BEKLEYİŞ UZAYACAK

Sızan yeni raporlara göre, standart iPhone 18 modeli 2027 yılının başlarında piyasaya sürülecek.

Bu durum, telefonun lansmanının, serinin diğer üyelerinden yaklaşık altı ay sonra gerçekleşeceği anlamına geliyor.

PRO MODELLERİ PLANA SADIK KALIYOR

iPhone 18 Air, Pro ve Pro Max modellerinin ise 2026 yılının eylül ayında, geleneksel takvime uygun olarak tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca, uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modelinin de Pro Max'in üzerinde konumlandırılarak bu lansmanda yerini alacağı belirtiliyor.

APPLE'IN YENİ SATIŞ STRATEJİSİ

Apple'ın bu erteleme hamlesiyle satışlarını artırmayı hedeflediği düşünülüyor. Şirket, temel modeli beklemek istemeyen kullanıcıların daha pahalı olan Pro modellere yöneleceğini umuyor olabilir.

Bu takvim değişikliğinden iPhone 17 serisi ve bütçe odaklı modeller etkilenmeyecek ve kendi zamanlarında piyasaya sürülecek.

Rakip Samsung ise Galaxy S26 serisi için mevcut lansman programında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını bildirdi.